Nach jahrelangem Streit über die Brexit-Sonderregeln für Nordirland haben Großbritannien und die Europäische Union eine Einigung erzielt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur und andere Nachrichtenagenturen am Montag aus EU-Kreisen. Der Durchbruch gelang bei einem Treffen von Premierminister Rishi Sunak (42) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (64) in Windsor westlich von London. Noch am Nachmittag wollten beide in einer Pressekonferenz Einzelheiten der Vereinbarung bekannt geben. Für von der Leyen stand dann auch ein Treffen mit König Charles auf dem Programm.