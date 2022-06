Kampf gegen Inflation Norwegen mit größtem Zinsschritt seit 20 Jahren

Die Bank of Japan hält dagegen an der ultralockeren Zinspolitik fest. Auch Staatsanleihen werden weiter gekauft, wie Generaldirektor Haruhiko Kuroda (77) vor Kurzem bekannt gab. Doch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt zahlt einen hohen Preis dafür: Die Landeswährung Yen büßt massiv an Attraktivität auf den Finanzmärkten ein – der Yen stürzte im Vergleich zum US-Dollar zwischenzeitlich auf ein 24-Jahres-Tief.

Türkei lässt Leitzins unverändert – Inflation bei 73,5 Prozent

Auch die türkische Zentralbank lässt den Zinssatz unverändert, obwohl die Inflationsrate in der Türkei auf den höchsten Stand seit fast einem Vierteljahrhundert gestiegen ist. Die Währungshüter beließen den Leitzins bei 14 Prozent, wie sie am Donnerstag mitteilten. Damit bleibt der Schlüsselsatz ungeachtet des anhaltenden Inflationsschubs bereits den sechsten Monat in Folge unverändert. Im Mai waren die Verbraucherpreise binnen Jahresfrist um 73,5 Prozent nach oben geschossen. Oppositionspolitiker, Ökonomen und Umfragen zufolge auch Verbraucher vermuten, dass die Inflation sogar noch höher ist als offiziell angegeben.