Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (44) setzt mit seinem neuen Kabinett weitgehend auf Kontinuität. Zwar geht das Außenministerium nun an die bisherige Botschafterin in Großbritannien, Catherine Colonna (66), wie Macrons Büro am Freitag bekannt gab. Allerdings bleibt Bruno Le Maire (53) Finanzminister und Gerald Darmanin (39) Innenminister. Die bisherige Industrie-Ministerin Agnes Pannier-Runacher (47) wird Energieministerin. Macron hatte am Montag bereits die bisherige Arbeitsministerin Elisabeth Borne (61) als neue Ministerpräsidentin vorgestellt. Beobachter hatten eigentlich größere Änderungen erwartet, da Macron nach seinem vergleichsweise knappen Sieg bei der Präsidentenwahl eine neue Art des Regierens angekündigt hatte.