EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (63) kommentierte: "Weniger als ein Jahrzehnt nach seinem EU-Beitritt ist Kroatien nun bereit, dem Euro-Währungsgebiet am 1. Januar beizutreten." Dies werde die kroatische Wirtschaft stärken und den Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen und der Gesellschaft insgesamt Vorteile bringen. Durch die Einführung des Euro in Kroatien werde auch der Euro gestärkt. Der zuständige Vizepräsident Valdis Dombrovskis (50) sprach von einem "historischen Augenblick" für das zuletzt rund 4,1 Millionen Einwohner zählende Land an der Adria.