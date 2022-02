Krieg in der Ukraine "Furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler für Europa"

Russland greift aus verschiedensten Richtungen die Ukraine an. Die Nato-Verbündeten wollen in Kürze die Lage beraten. Der Rubel fällt wie ein Stein. Die Börse in Moskau setzt den Handel aus. Russischer Beschuss fordert die ersten Todesopfer.