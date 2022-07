Kritiker sehen in dem neuen Instrument hingegen nichts anderes, als die Möglichkeit der - wenn auch versteckten - Staatsfinanzierung durch die EZB. Selbst dann, wenn die Zentral offiziell nur aus dem Grund am Anleihemarkt eingreift, um die Renditeabstände zwischen den Anleihen der einzelnen Mitgliedstaaten zu verhindern. Für Frederik Ducrozet, Chefkonjunkturanalyst beim Schweizer Vermögensverwalter Pictet, ist klar: "Eine selbstverursachte politische Krise in Italien ist der Lehrbuch-Fall einer Situation, in der die EZB nicht intervenieren sollte."