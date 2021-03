Keine Ausfuhr nach Australien Italien verbietet Export von Astrazeneca-Impfstoff

Die EU und Italien stoppen eine Astrazeneca-Lieferung nach Australien. Derweil dürften in Kürze auch Menschen ab 65 in Deutschland Astrazeneca erhalten und könnte das russische Vakzin Sputnik 5 bald in der gesamten EU zugelassen werden.