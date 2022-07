Bei dem geplanten "Anti-Fragmentierungsprogramm" sollen auch die Regeln des EU-Stabilitäts- und Wachstumspakts eine Rolle spielen, wenn sie nächstes Jahr wieder greifen. Sie sind derzeit wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt.

Wie das Werkzeug genau ausgestaltet wird, ist noch unklar. Doch dürften Staatsanleihekäufe dazu gehören. Experten verweisen darauf, dass die EZB in rechtlich gefährliches Fahrwasser geraten könnte, sollte beispielsweise Italien inmitten einer akuten Regierungskrise gestützt werden. Dies wäre Wasser auf die Mühlen all jener Kritiker, besonders in Deutschland, die solche Käufe der EZB schon immer als verkappte Staatsfinanzierung angesehen haben. Gegner früherer EZB-Anleihen-Kaufprogramme waren bis vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gezogen. Laut KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib ist es sehr wahrscheinlich, dass auch das geplante neue Programm früher oder später dort bestehen muss.