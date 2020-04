Die Krise in Italien bedroht den Zusammenhalt der EU. Allein mit neuem Geld aus Europa ist sie aber nicht zu lösen.

Erst die "Corona-Bonds", dann ein "Wiederaufbau-Plan" für Europa. Es herrscht kein Mangel an Ideen, wie sich weitere Finanzmittel zur Bekämpfung des Corona-Schocks mobilisieren lassen. Die politische Lage ist ja auch brenzlig, insbesondere in Italien, wo eine Anti-EU-Stimmung immer stärker wird.

Die Debatten um neue EU-Geldtöpfe blenden das tiefere Probleme allerdings meist aus. Italien, das schon lange vor Covid-19 als die Sollbruchstelle des Euro galt, braucht eben nicht nur frisches Geld. Es braucht vor allem neues Wirtschaftswachstum. Wie die europäischen Finanzinstrumente dazu beitragen sollen, ist nicht recht klar.

Der "European Recovery Plan", der beim kommenden Video-Gipfel der EU-Regierungschefs besprochen werden soll, erinnert sprachlich an das "European Recovery Program", das einst als "Marshall-Plan" populär wurde. Die Lage heute ist aber völlig anders: 1948 lag alles in Trümmern, der "Wiederaufbau" war wörtlich zu nehmen. 2020 sind Häuser und Infrastruktur intakt. Für ein neues Wirtschaftswunder fehlt es nicht am Kapital. Sondern am Konzept. Die bisherigen europäischen Wachstumsinitiativen verliefen eher enttäuschend.

Italiens Wirtschaft leidet ohne Zweifel ganz besonders stark unter Covid-19. Sie gehörte aber - in der Sprache dieser Tage - schon zuvor zur gefährdeten Risikogruppe mit erheblichen Vorerkrankungen. Die hohen Staatsschulden, die jetzt zu den akuten Finanzkomplikationen führen, waren nur ein Symptom der umfassenden ökonomischen Schwäche.

Entgegen dem verbreiteten Klischee war Italiens Haushaltspolitik sehr wohl vorsichtig. Seit vielen Jahren verlangte der Staat von seinen Bürgern fast immer mehr Abgaben als er für öffentliche Leistungen ausgab. Sein sogenanntes Primärbudget (ohne Zinsausgaben) lag kontinuierlich im Plus.

Der hohe Schuldenstand in Relation zum BIP (vor Beginn der Krise: 135 Prozent) konnte dennoch nicht abgebaut werden. Denn der Nenner, das BIP, wuchs praktisch kaum. Während alle anderen EU-Länder in den vergangenen zwei Jahrzehnten ihren Wohlstand steigerten - und so teilweise auch aus Schulden herauswuchsen - steckte Italien fest in der Stagnation.

Die italienische Industrie hat ihre frühere Wettbewerbsfähigkeit vielfach verloren. Das Pro-Kopf-Einkommen war zuletzt niedriger als beim Eintritt in die Währungsunion. Die Jugendarbeitslosigkeit betrug über 25 Prozent. Die giftige Ablehnung der EU ist aus diesem Dauerfrust entstanden - schon lange vor Covid-19.

Das aktuellste Bulletin zur Verfassung der italienischen Wirtschaft veröffentlichte der IWF zufälligerweise nur wenige Tage vor dem Ausbruch der Epidemie. Dieser Bericht schätzte, dass Italien auch in den nächsten fünf Jahren das Wachstumsschlusslicht Europas sein werde. Und er verwies darauf, dass das Potenzial des Landes nach der Ansicht der meisten Beobachter deshalb so niedrig sei, weil es durch "strukturelle Verkrustungen, die seit Langem wirken," gebremst werde.

Die Epidemie hat nun die Staatsfinanzen an den Rand des Kollaps gebracht. Italien braucht Hilfe, um die Kosten der Katastrophe zu stemmen. Und um gegen eine drohende Finanzkrise gewappnet zu sein, die ganz Europa mitreissen würde.

Die finanziell stärkeren Euro-Länder wie Deutschland sollten solidarisch handeln. Deutschland etwa könnte substanzielle Zuschüsse für das italienische Gesundheitssystem geben - echte Transfers, die nicht zurückzuzahlen sind. Zudem muss Europa einen Schutzschirm bieten, der dem italienischen Staat auch jetzt den Zugang zu Krediten sichert. Der ESM steht dazu bereit.

Die eigentlichen Gründe für Italiens Misere - und für die Wut vieler Italiener - sind aber nicht durch "Corona-Bonds" oder einen "Marshall-Plan" auszuräumen. Sie bleiben auch bestehen, wenn Rom etwas mehr fiskalische Luft bekommt.

Kurzfristig leidet die Wirtschaft unter den Folgen der Epidemie und des Shutdowns. Die besonders hart betroffenen Regionen im Norden sind der eigentliche Wirtschaftsmotor des Landes. Der Tourismus, der zurzeit stillsteht, trägt normalerweise rund 13 Prozent zum italienischen BIP bei.

Zur Stabilisierung der gelähmten Unternehmen hat Italien mittlerweile Kreditzusagen, Garantien und Eigenkapitalbeteiligungen in einer Dimension aufgeboten, die sonst nur noch von Deutschland erreicht wird.

Welche Dynamik nach dem Ende des Shutdowns noch möglich ist, das wird in erster Linie von der Wirtschaftspolitik in Rom abhängen. Die war bisher stets verlässlich handlungs- und reformfähig, wenn es darum ging, einer akuten Vertrauenskrise an den Finanzmärkten entgegenzutreten.

Mehr dann allerdings auch nicht: Es gebe in Italien wenig echtes Engagement ("buy-in") für eine langfristige Stabilitäts- und Wachstumspolitik, schrieben die IWF-Ökonomen Ende Januar etwas resignierend in ihrem Report. Ihr Fazit: "Ein entscheidender Turnaround der wirtschaftlichen und sozialen Situation ist nur möglich, wenn es breite politische Unterstützung für tiefgreifende Reformen gibt."

Das nationale Trauma der Corona-Krise setzt solche parteiübergreifenden Kräfte nun vielleicht frei. Welche Rolle Europa dann spielen wird, ist aber völlig offen.