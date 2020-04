Will Frankreich in der Krise vor dem Ausverkauf schützen: Finanzmister Bruno Le Maire

Der französische Staat fährt angesichts des Kursverfalls im Zuge von Corona seine Schutzwälle gegenüber unliebsamen Investoren hoch. Um zu verhindern, dass sich Investoren zu großen Einfluss auf Schlüsselindustrien sichern, ist daher künftig ab einer Beteiligung von 10 Prozent eine Genehmigung des Staates notwendig, wie die französische Wirtschaftszeitung "Les Echos" berichtet. Bislang lag die Schwelle, die erst zum Jahresbeginn erhöht worden war, bei 25 Prozent.

Die 10-Prozent-Regelung soll nach den Worten des französischen Finanzministers Bruno Le Maire bis Jahresende gelten. Zudem sollen künftig auch Biotechnologieunternehmen von der Schutzklausel betroffen sein, um etwa Unternehmen, die gerade einen Covid-19-Impfstoff entwickeln, von einer unliebsamen Übernahme aus dem außereuropäischen Ausland zu schützen.

Bisher galt die Genehmigungspflicht den Angaben zufolge nur für die Verteidigungs-, Energie-, Wasserversorgungs-, Raumfahrt-,Telekom-, Transport- und die Ernährungsindustrie, den öffentlichen Gesundheitssektor sowie die Medien.

"In dieser Krisenzeit sind einige Unternehmen verwundbar, einige Technologien sind verletzlich und könnten von ausländischen Konkurrenten zu niedrigen Kosten gekauft werden", begründete Le Maire im Fernsehsender LCI seinen Vorstoß. Das werde er nicht zulassen. Angesichts der Wirtschaftskrise und der steigenden Schuldenlast sehen Experten hier ein mögliches Einfallstor für Investoren.

Lesen sie auch: Wie die Macht des Staates die Wirtschaft verändert

Dabei gehe es nicht darum, ausländische Investitionen zu verhindern, auch nicht in sensiblen Bereichen, zitierte "Les Echos" Vertreter aus Regierungskreisen. Auch diese hätten schließlich in Krisenzeiten Kapital nötig. Aber es gehe darum, Grenzen aufzuzeigen.

Auch in Deutschland ist der Schutz kritischer Infrastruktur vor unerwünschten Übernahmen immer wieder ein Thema, das die Politik beschäftigt. So gab es im Zuge der Krise Berichte, die USA wollten das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac übernehmen, um zunächst alleinigen Zugriff auf dessen Impfstoff zu bekommen. Ein konkretes Angebot hatte die Firma allerdings dementiert. Auch Übernahmen durch chinesische Unternehmen lösten wiederholt Besorgnis aus.

Derzeit arbeitet die Bundesregierung an einer Novelle der Außenwirtschaftsverordnung (AWV), um kritische Technologien besser zu schützen. Der Entwurf sieht neben deutlich strengeren Investitionsprüfungen unter anderem vor, entsprechende Übernahmen "schwebend unwirksam" zu erklären, bis es grünes Licht vom Staat gibt. Außerdem soll künftig eine "voraussichtliche Beeinträchtigung" der öffentlichen Sicherheit als Begründung für ein Veto ausreichen. Bislang musste die Regierung hier deutlich konkretere Nachweise erbringen. Die Nachbesserungen der aktuellen Gesetzeslage hatte allerdings schon vor der Krise begonnen.

Unterdessen wurde bekannt, dass die französische Wirtschaft im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie so stark eingebrochen ist wie noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte von Januar bis März um 5,8 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Die Konsumausgaben brachen um 6,1 Prozent ein, die Unternehmensinvestitionen um 11,4 Prozent.

Auch die deutsche Wirtschaft dürfte im ersten Quartal geschrumpft sein. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet mit einem Minus von 2 Prozent. Eine erste Schätzung veröffentlicht das Statistische Bundesamt am 15. Mai.