"Ob sich all diese verschiedenen Veränderungen als dauerhaft erweisen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar", sagte Lagarde. "Aber es ist schon jetzt klar, dass ihre Auswirkungen in vielen Fällen nachhaltiger sind, als wir ursprünglich erwartet haben," merkte sie an. Unter anderem haben die Währungshüter dabei das Lohnwachstum im Blick. "Wir werden die Lohnentwicklung sehr, sehr aufmerksam verfolgen, denn einer der stärksten Bereiche der Wirtschaft, in dem die Preise steigen, sind die Dienstleistungen, und Dienstleistungen sind arbeitsintensiv", sagte sie dem Sender Bloomberg TV.

Nagel: "Zu früh, um über eine Zinspause nachzudenken"

Am Rande des Symposiums hatten sich weitere EZB-Währungshüter in Fernsehinterviews geäußert. Bundesbankpräsident Joachim Nagel (57) wies im Gespräch mit Bloomberg TV darauf hin, dass die Lage insgesamt für die EZB sehr herausfordernd sei. Die Wirtschaftsaktivität verlangsame sich, was nach neun Zinserhöhungen aber auch keine Überraschung sei. Zum weiteren EZB-Zinspfad sagte er: "Für mich ist es viel zu früh, um über eine Zinspause nachzudenken." Es müssten die nächsten Daten abgewartet werden.