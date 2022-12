Nachlassende Inflation Milde Töne aus der EZB mehren sich

In der Europäischen Zentralbank (EZB) mehren sich die Stimmen, die für eine weniger aggressive Gangart bei der künftigen Zinspolitik sprechen. Nach Einschätzung des Chefvolkswirtes der EZB, Philip Lane, etwa hat die Inflation in der Eurozone ihren Höhepunkt wohl nahezu erreicht. Er sei "einigermaßen zuversichtlich", dass sich die Teuerung in der Nähe ihres Zenits befinde, sagte Lane in einem am Dienstag auf der Internetseite der Notenbank veröffentlichten Interview mit der italienischen Wirtschaftszeitung "Milano Finanza". Noch sei es aber unsicher, ob die Inflation ihren Höhepunkt bereits erreicht hat, oder ihn erst Anfang 2023 erreichen wird.