Schweizer Zentralbank erhöht auf 1,5 Prozent

Auch die SNB erhöhte wegen des erneut gestiegenen Inflationsdrucks und ungeachtet der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor erneut den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte auf 1,50 Prozent. Zudem signalisierten die Währungshüter um SNB-Präsident Thomas Jordan (60) am Donnerstag eine weitere geldpolitische Straffung. "Es ist nicht auszuschließen, dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig sein werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten", erklärte die Zentralbank. Um für angemessene monetäre Bedingungen zu sorgen, will die SNB bei Bedarf zudem weiterhin am Devisenmarkt eingreifen, wobei seit einigen Quartalen Fremdwährungsverkäufe im Vordergrund stehen.