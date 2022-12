Projekt H2Med Startschuss für die erste EU-Wasserstoff-Pipeline

Welche technischen Schwierigkeiten bestehen?

Der Bau der Pipeline ist technisch herausfordernd. "Eine Offshore-Wasserstoffpipeline in dieser Tiefe und über diese Entfernung wurde noch nie gebaut", sagt der Energieexperte Gonzalo Escribano von der Madrider Denkfabrik Elcano. Für José Ignacio Linares, der an der Päpstlichen Universität Comillas in Madrid lehrt, besteht eines der Hauptprobleme in der Beschaffenheit des Wasserstoffs. Dieser besteht aus kleinen Molekülen, die durch die Verbindungsstellen der Pipeline entweichen und zudem Korrosion verursachen können. Aber diese Probleme "sind nicht unüberwindbar", betont der Ingenieur. So könne eine Membran im Inneren der Pipeline angebracht werden, um zu verhindern, "dass der Wasserstoff austritt oder das Metall angreift".