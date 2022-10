Britische Regierungskrise Tories wollen offenbar Liz Truss ablösen

Angesichts des eskalierenden Streits um die Wirtschaftspolitik der noch jungen britischen Regierung hat der britische Finanzminister Kwasi Kwarteng (47) vorzeitig das Jahrestreffen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) in Washington verlassen und ist zurück in die britische Hauptstadt gereist, berichtet die "Financial Times" ("FT") am Freitag. Beobachter sprechen von einer handfesten Regierungskrise in Großbritannien.