Auch der Gesundheitsdienst NHS steht enorm unter Druck, Millionen warten seit dem Beginn der Corona-Pandemie auf Operationen und Behandlungen, laut Berichten ist es derzeit oft nicht mal möglich, einen Termin beim Hausarzt zu bekommen. Zudem benötigen die Pflege und die Sozialfürsorge dringend Reformen. Und auch der Brexit ist trotz Johnsons ständiger gegenteiliger Betonung alles andere als "done".

Steuersenkungen möglichst schnell

Truss hatte in ihrem Wahlkampf bereits eine Menge umstrittener Maßnahmen zur Wiederbelebung der Wirtschaft angekündigt, in Summe liegen die Versprechungen ihres klassisch neoliberalen Programms bei rund 80 Milliarden Pfund. So tritt sie unter anderem dafür ein, trotz der hohen Inflation möglichst schnell die Steuern zu senken. Dadurch solle der Konsum angekurbelt und Innovationen geschaffen werden. Ihr Gegenspieler Sunak hatte dagegen stets betont, Steuersenkungen erst in Erwägung zu ziehen, wenn die Preissteigerungsraten wieder weitgehend unter Kontrolle gebracht sind.