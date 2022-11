Wirtschaftskrise in Großbritannien Britischer Finanzminister kündigt umfassende Steuererhöhungen an

Die Finanzmärkte bestimmen zunehmend den Wirtschaftskurs des Vereinigten Königreichs. Premierminister Rishi Sunak (42) betonte am Montag, wie wichtig es sei, "die Erwartungen der internationalen Märkte zu erfüllen". Denn das Vertrauen in die britische Wirtschaftspolitik ist erschüttert. Händeringend versuchen der Regierungschef und sein Finanzminister Jeremy Hunt (56) die Scherben aufzukehren, die ihnen Sunaks Kurzzeit-Vorgängerin Liz Truss (47) in ihrer chaotischen Amtszeit hinterlassen hat. Die Kosten dürften immens sein – wie hoch genau, wird Hunt an diesem Donnerstag enthüllen.