Am Freitag hatte der neue britische Finanzminister Kwasi Kwarteng (47) das drastische Maßnahmenbündel von Steuersenkungen bis hin zum Einfrieren von Strom- und Gaspreisen vorgestellt, mit dem er das Wirtschaftswachstum ankurbeln und die hohe Inflation dämpfen will. Das Land kämpft mit einer Inflation von rund 10 Prozent sowie einer drohenden Rezession.

Allein die Deckelung der Energiepreise kostet den Staat nach Worten von Kwarteng rund 60 Milliarden Pfund (rund 68,7 Milliarden Euro) in den ersten sechs Monaten. Kwarteng hob jedoch im Parlament hervor: "In der schlimmsten Energiekrise seit Generationen ist die Regierung an der Seite der Bevölkerung." Der Energiepreisdeckel gilt für zwei Jahre – bei 2500 Pfund (2860 Euro) für einen Durchschnittshaushalt, was einen vom Staat finanzierten Nachlass von mindestens 1000 Pfund (1145 Euro) bedeutet. Für Unternehmen sollen die Rechnungen zur Hälfte sechs Monate lang übernommen werden. Die Gas- und Strompreise sind in Großbritannien wie in anderen europäischen Ländern infolge des russischen Krieges in der Ukraine in die Höhe geschossen.