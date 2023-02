Die britische Wirtschaft hat eine Rezession vorerst vermieden. Im Schlussquartal des vergangenen Jahres 2022 stagnierte die Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistikamt "Office for National Statistics" (ONS) am Freitag mitteilte. Im dritten Quartal war die Wirtschaft bereits geschrumpft, weshalb die Gefahr einer Rezession bestand. Allerdings fiel die Wirtschaftsentwicklung im Sommer mit minus 0,2 Prozent etwas günstiger aus als bisher bekannt. Man spricht von einer technischen Rezession, wenn das Bruttoinlandsprodukt eines Landes zwei Quartale in Folge zurückgeht.