Post-Globalisierung Die gefährliche Exportabhängigkeit der deutschen Industrie

Längst erschwert nicht nur die dümpelnde Nachfrage aus dem Ausland das Geschäft. Inzwischen machen auch Lieferengpässe und Materialknappheit der Industrie auf der Angebotsseite zu schaffen. Vor großen Häfen stauen sich die Containerschiffe. Shanghai ist abermals zu einem Flaschenhals der Weltwirtschaft geworden. Nun dümpeln auch vor Europas Küsten Großfrachter und warten darauf, in Rotterdam, Antwerpen oder Hamburg einlaufen zu können; in der Nordsee stecken derzeit 2 Prozent der globalen Frachtkapazität fest, wie das Kieler Institut für Weltwirtschaft ermittelt hat . Logistik ist schwierig geworden: Lastwagenfahrer sind rar, genauso wie Güterzugkapazitäten.

Die verstopften Schlagadern der Globalisierung begünstigen eine Plage, die als überwunden galt: Inflation. Intensiver Wettbewerb auf weltweit offenen Märkten hielt in den vergangenen Jahrzehnten die Preise niedrig. Diese Phase ist vorbei. Die beginnende Ära der Post-Globalisierung geht einher mit rapiden Preissteigerungen. Lieferstopps, davoneilende Energiepreise, beginnende Verteilungskämpfe – die Inflation ist zurück, und zwar massiver als sich die Notenbanken das haben träumen lassen. Nun treten sie auf die Bremse. Und das wird gerade für die deutsche Industrie zum akuten Problem.

Notenbanken im Panikmodus

Noch zeichnen aktuelle Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute in Kiel und München ein Konjunkturpanorama in Zartrosa: verhaltenes Wachstum in diesem und im nächsten Jahr. Ich halte das für ein äußerst optimistisches Szenario. Denn Energieknappheit wird zur realen Gefahr, samt Rationierungen für die Industrie. Manche Betriebe könnten gezwungen werden, die Produktion herunterzufahren.

Dass die Notenbanken die davongaloppierende Inflation bremsen können, ohne eine Rezession zu verursachen, gilt als zunehmend unwahrscheinlich, gerade für die USA, wo die Fed am Mittwoch die Zinsen überraschend um einen Dreiviertelprozentpunkt anhob. Die Eurozone steht vor weit schwerwiegenderen Problemen: Die steigenden Zinsen bringen die Gefahr eines erneuten Aufflackerns der Eurokrise zurück.

Vor allem Italiens Zinsen steigen deutlich schneller als die deutschen. Wegen der extrem hohen Verschuldung nimmt das Risiko einer Staatspleite zu. Vorigen Mittwoch traf sich überraschend und außerplanmäßig der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), was zeigt, wie besorgt die EZB wegen der fragilen Lage im Euroraum ist.

Wie in den Jahren 2010 bis 2012 steht abermals das Auseinanderbrechen des Euroraums auf der Agenda. Jetzt rächt sich, dass Europa sich institutionell seit der Eurokrise kaum weiterentwickelt hat. Der Euro-Rettungsschirm ESM ist nicht groß genug, um hochverschuldete Staaten wie Italien auffangen zu können. Eine echte gemeinsame Finanzpolitik gibt es bislang nicht. Ausgebremst wurden Reformvorstöße immer wieder aus Deutschland, das sich beharrlich hinter dem oberflächlichen Glaubenssatz verschanzt hat, man wolle "keine Transferunion". Aber was dann? Wie soll die Eurozone künftig funktionieren?

Keine "Transferunion" – aber was dann?

Dass Europa nicht gerüstet ist fürs 21. Jahrhundert, ist seit Langem klar. In den Jahren 2011 und 2012 geriet die Eurozone immer wieder an den Rand des Scheiterns. In einer Kette von Staatspleiten hätte nicht nur der Währungsraum, sondern auch der Binnenmarkt untergehen können.

Doch die deutsche Wirtschaft war darüber damals nur mäßig erregt. Man wähnte sich Europa wirtschaftlich entwachsen. Solange die Industrie gute Geschäfte außerhalb des Binnenmarkts machte, hatte manch deutscher Unternehmer das Gefühl, man sei auf Europa nicht angewiesen – und brauche keine finanziellen Risiken für den politischen Zusammenhalt unseres Kontinents einzugehen. Die Globalisierung war Deutschlands Sicherheitsnetz, so schien es jedenfalls.

Doch diese Ära ist vorbei. Die Post-Globalisierung wirft Deutschland auf seine unmittelbare Nachbarschaft zurück. Ohne Europa steht Deutschland allein da. Ohne gemeinsame Währung und EU-Binnenmarkt haben wir kein Geschäftsmodell – und blicken in eine grimmige Zukunft.

Die wichtigsten Wirtschaftsereignisse der bevorstehenden Woche

Montag

Paris – Bilanz – Nach der zweiten Runde der Parlamentswahl vom Sonntag steht die Neusortierung der französischen Regierung auf der Agenda.

Peking – Trübe Stimmung – Die EU-Handelskammer in China veröffentlicht ihre jährliche Stimmungsumfrage. Da China seit bald zweieinhalb Jahren weitgehend vom Rest der Welt abgeschottet ist, wird die Lage für ausländische Unternehmen vor Ort zusehends schwieriger.

Berlin – Präludium – Auftakt zum Tag der deutschen Industrie, veranstaltet vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI).

Dienstag

Berlin – Fuge – "Tag der deutschen Industrie" – mit allerlei Promis, darunter Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck, Finanzminister Lindner, Verkehrsminister Wissing, CDU-Vorsteher Merz und Bayern-Premier Söder, außerdem Hollands Wirtschaftsminister Micky Adriaansen und vielen anderen.

London – Geld und gute Jobs – Die Mitarbeiter der britischen Bahnen streiken. Es werden große Einschränkungen für den Transport erwartet.

Mittwoch

Schönefeld – Abgehoben – Eröffnung der Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA).

Donnerstag

Brüssel – Schicksalsjahre – EU-Gipfel (bis Freitag): Es gibt viel zu besprechen – ausbleibende Gaslieferungen, das Sterben in der Ukraine, die Rückkehr der Eurokrise.

Freitag

München – Wacklige Stimmung – Das Ifo-Institut veröffentlicht den Geschäftsklimaindex, den wichtigsten Frühindikator für die deutsche Wirtschaft.

Sonntag

Garmisch-Partenkirchen – Des Westens Kern – Auftakt zum G7-Gipfel: Unter deutschem Vorsitz treffen sich die Regierungschefs der USA, Frankreichs, Großbritanniens, Japans, Italiens, Kanadas und Deutschlands in Schloss Elmau (bis Dienstag).