In Frankreich und Italien, aber auch in angelsächsischen Ländern, gehören dem Verwaltungsrat anders als dem deutschen Aufsichtsrat auch operative Führungskräfte an. Frankreich erfüllt als einziges der 27 EU-Länder mit einer Quote von mehr als 40 Prozent bereits die neuen Vorgaben aus Brüssel, Estland kommt dagegen nur auf eine Frauenquote von rund zehn Prozent. EU-weit sind laut dem Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen weniger als ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder in den größten börsennotierten Unternehmen der EU Frauen.