Der derzeitige Abwärtstrend gehe zurück auf "hohe Gasvorräte, die aufgebaut wurden, und eine sich abschwächende Nachfrage, die vor allem auf günstige Wetterbedingungen zurückzuführen ist", sagt der Marktexperte Sebastian Paris Horvitz. "Das ist eine gute Nachricht für die europäischen Staaten und die Volkswirtschaften der Region."

Mehr Energie aus Windkraft gewonnen

Derzeit dämpft das milde Wetter den Verbrauch. So kletterten zum Jahreswechsel in Deutschland die Temperaturen regional vereinzelt auf mehr als 20 Grad. Der Deutsche Wetterdienst verzeichnete den wärmsten Silvestertag seit Beginn der Aufzeichnungen. Außerdem wurde zuletzt deutlich mehr Energie aus Windkraft gewonnen, was den Verbrauch von Gas zur Stromerzeugung verringert. In Deutschland wird auch Gas eingespeichert. Dem europäischen Speicherverband GIE zufolge betrug der Füllstand in allen deutschen Speichern zu Silvester 90,12 Prozent. Die Reserven sind damit den elften Tag in Folge gestiegen.