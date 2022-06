G7-Gipfel in Deutschland Die neue, harte Realität

Anders als in den 70ern ist der Westen heute mit expansiven Gegnern konfrontiert, die ohne große Skrupel und – abgesehen von ein paar kruden nationalistischen Anwandlungen – ohne ideologisches Fundament ihre Einflusssphären ausweiten.

Russlands Angriff auf die Ukraine geht in seiner Tragweite weit über die Stellvertreterkriege der Ära des Kalten Kriegs hinaus. Chinas Expansion im Südpazifik und die Drohung, Taiwan einzunehmen, ist nicht nur ein Risiko für die Stabilität der Weltordnung, sondern auch für die globale Versorgung mit Computerchips, deren wichtigster Produzent der demokratische chinesische Inselstaat ist. Andere Mächte wie Indien, Südafrika und Saudi-Arabien lavieren zwischen den neuen weltpolitischen Demarkationslinien herum und versuchen für sich selbst, kurzfristige Vorteile herauszuholen: hier Energiedeal, dort Waffenlieferungen.

Der Westen und sein Hauptgegner

Anders als zu G8-Zeiten, tut Russland nicht mal mehr so, als wolle es Teil der Lösung sein. Russland ist jetzt eindeutig das Problem, und die Führung in Moskau scheint die Verwerfungen, die sie weltweit auslöst, durchaus mit einigem Stolz zu betrachten.

Die Invasion der Ukraine, das Sterben und das Morden, der sich voran quälende Ermüdungskrieg, der Putin doch noch eine Eroberung weiter Teile der Ukraine bescheren könnte; die Blockade der Schwarzmeerhäfen, die dringend benötigte Getreideexporte vereitelt, deren Ausbleiben ärmere Länder in Hungerkrisen stürzt und ganze Weltregionen destabilisieren kann; das Drehen am Gashahn, das Europa, gerade auch Deutschland, in eine tiefe, jahrelange Krise stürzen könnte – klar, der Westen hat noch ein paar andere Probleme. Aber sein Hauptproblem ist Russland. Und das wird wohl auf absehbare Zeit so bleiben. Entsprechend versuchen die G7, die von Moskau verursachten ökonomischen Verwerfungen einzudämmen, während die Nato sich müht, Russlands Aggression militärisch mehr entgegenzusetzen. (Achten Sie auf den Gipfel der transatlantischen Allianz in Madrid ab Dienstag.)

Anders als bei früheren Gipfeln geht es in Elmau zuvörderst um akut existenzielle Fragen: Wie bekommen wir die Inflation in den Griff? Was kann man gemeinsam tun, um der Energieknappheit zu begegnen? Wie lässt sich der Hunger in ärmeren Ländern und deren Destabilisierung lindern?

Wenn alles in Rutschen gerät

Eine geopolitische Krise legt die Saat für den nächsten – wenn sie nicht gelöst, sondern nur verschleppt wird.

Beim Gipfel in den Alpen steht viel auf dem Spiel. Wenn der Westen aus der Defensive herauskommen will, dann müssen die G7 einen Plan vorlegen, der klar und deutlich darlegt, wie sie dem Putin-Schock auf allen Ebenen begegnen wollen. Der Westen muss beweisen, dass er ordnend und wertegebunden agiert und dabei nicht nur seine unmittelbaren eigenen Interessen im Blick hat, sondern auch das Wohlergehen des Rests der Welt. Schließlich erhebt der westliche Liberalismus einen universellen Anspruch, dem er zumindest ansatzweise gerecht werden muss, wenn er seine Glaubwürdigkeit wahren will. Diktatoren haben es leichter: Sie kommen mit skrupellosem Handeln und durchsichtigen Lügen durch, weil ohnehin niemand mehr von ihnen erwartet.

Wenn es dem Westen nicht gelingen sollte, Russlands Expansionismus schlussendlich doch noch zurückzudrängen und seine Folgen abzumildern, dann droht in den internationalen Beziehungen und in Europa so viel ins Rutschen zu geraten, dass wir das nicht erleben wollen: Grenzen wären nicht mehr sicher, weil ein übler Präzedenzfall geschaffen wäre; die EU wäre womöglich letal geschwächt, sollten die Osteuropäer jegliches Vertrauen in ihre westeuropäischen Partner verlieren könnten.

Der G7-Gipfel sollte deshalb die Weichen stellen für eine neue, harte Realität: einen viele Jahre andauernden Konflikt. Das heißt: Die bisherigen Ad-hoc-Maßnahmen, mit denen die Ukraine unterstützt wird, müssen einem geordneten Fluss an militärischem Material, finanzieller und humanitärer Hilfe weichen. Das Management der europäischen Energieknappheit nach dem Kappen der westöstlichen Gasverbindungen sollten die G7 als gemeinsame Aufgabe behandeln. Nebenbei müssen sie Afrika und Teilen Asiens helfen, den Hunger zu bekämpfen und Konflikte eindämmen. Um nur die wichtigsten Punkte zu nennen.

Das Treffen in Elmau könnten sich als der wichtigste Gipfel in der G7-Geschichte erweisen. Als historische Weggabelung – zum Besseren oder zum viel Schlechteren.

Die wichtigsten Wirtschaftsereignisse der bevorstehenden Woche

Montag

Garmisch-Patenkirchen – Joe, Olaf und all die anderen – Fortsetzung des G7-Gipfels auf Schloss Elmau (bis Dienstag). Zugeschaltet: der ukrainische Präsident Selenskyj. Mit dabei: die Regierungschefs aus Indien, Indonesien, Südafrika, Argentinien und Senegal.

Dienstag

Madrid – Abschreckung und Zuwendung – Beginn des Nato-Gipfels in der spanischen Hauptstadt, letzte Station der Spitzentreffen (erst EU, dann G7). Es geht um den Beitritt Schwedens und Finnlands, Hilfe für die Ukraine und eine glaubwürdige Abschreckung an der Grenze zu Russland, von Estland bis Rumänien.

Mittwoch

Wiesbaden – Teuer, Teurer… – Das Statistische Bundesamt gibt eine erste Schätzung für die Inflationsrate im Juni 2022 bekannt.

Donnerstag

Luxemburg/Nürnberg – Leere Stellen – Eurostat und die Bundesagentur für Arbeit legen Daten zur Lage auf dem Arbeitsmarkt in der EU und in Deutschland vor.

Peking – Die Konjunktur in Fernost – Neue Zahlen zur Stimmung bei Chinas Einkaufsmanagern.

Freitag

Luxemburg – Datum für Lagarde – Neue Inflationszahlen für den Euroraum von Eurostat. Die Europäische Zentralbank (EZB) gerät zunehmend unter Handlungsdruck.

Frankfurt – Deutsche Konjunktur – Der Maschinenbauverband VDMA veröffentlicht neue Zahlen zum Auftragseingang in Deutschlands Vorzeigebranche.