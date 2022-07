Inflation außer Kontrolle

Die OECD, ein Club aus überwiegend wohlhabenden westlichen Ländern, hat kürzlich die Regierung in Ankara ermahnt, es müsse jetzt darum gehen, "die Unabhängigkeit der Zentralbank zu stärken" und "die Leitzinsen anzuheben". Überhaupt müsse der "gesamte makroökonomische Rahmen" stabilisiert werden. Ansonsten drohe die Inflation weiter außer Kontrolle zu geraten.

Tatsächlich ist der Preisauftrieb in der Türkei längst chronisch. Schon Mitte des vorigen Jahrzehnts stiegen die Inflationserwartungen deutlich über der offiziellen Zielmarke von fünf Prozent – was zeigt, wie gering die Glaubwürdigkeit der türkischen Geldbehörde ist. Die tatsächliche Inflationsrate lag meist noch höher als die Erwartungen. Ab 2017 stiegen die Preise in der Breite um mehr als zehn Prozent pro Jahr. 2018 und 2019 schnellten die Inflationsraten zeitweise auf über 20 Prozent empor, bevor sie in der Corona-Pandemie zunächst absackten. Seit 2021 steigen sie umso schneller, wie der Internationale Währungsfonds (IWF) vorgerechnet hat.

Nun ist die Inflation dabei, außer Kontrolle zu geraten. Es sind nicht nur teure Nahrungsmittel und Energie, die das Preisniveau treiben. Längst wird das Leben in der Breite teurer. Die sogenannte Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) steigt mit Jahresraten um 60 Prozent.

Die hohe Inflation und die ramponierte Glaubwürdigkeit der Notenbank lassen Anleger Reißaus nehmen: Der Wechselkurs der Lira ist abgeschmiert. Die Notenbank hat noch versucht sich dagegenzustemmen, indem sie Währungsreserven für viele Milliarden Euro auf den Markt geworfen hat. Genützt hat es alles nichts.

Ohne entschlossene Zinserhöhungen lässt sich der Teufelskreis aus hohen Inflationserwartungen, steigenden Preisen und wegbrechender Währung nicht bremsen. Allein seit Anfang vorigen Jahres ist die Lira massiv im Kurs gefallen. Wer kann, hält sein Erspartes in Euro oder Dollar. Gemessen an der türkischen Geldentwertung sind die beiden großen westlichen Währungen immer noch wertbeständig.

Wegen der niedrigeren Zinsen hat die türkische Wirtschaft einen beträchtlichen Teil ihrer Kredite in Euro oder Dollar aufgenommen – was angesichts der fallenden Währung in unangenehme Finanzklemmen zuschnappen lassen kann.

Bis ins vorige Jahrzehnt war die Türkei ein wirtschaftlich außerordentlich erfolgreiches Land. Jetzt steht sie vor einem hässlichen Szenario: Folgt Ankara weiter dem derzeitigen Kurs, ist der Weg in Richtung Währungsreform vorgezeichnet. Wie kann das eigentlich passieren?

Gesellschaften brauchen Erzählungen, um existieren zu können

Was derzeit in der Türkei abläuft, ist eine ökonomische Tragödie, die drastisch vor Augen führt, welche Schäden untaugliche wirtschaftspolitische Glaubenssätze anrichten können. Spott und Zynismus sind fehl am Platz. Denn auch wir im Westen sind keineswegs gefeit vor Fehlschlüssen, die aus eigentlichen guten Grundüberzeugungen herrühren.

Ganz grundsätzlich: Keine Gesellschaft kann ohne Meta-Narrative existieren – ohne tiefgehende, identitätsstiftende Erzählungen, die gemeinsame Werte definieren und die prinzipiell nicht hinterfragt werden. Solche Erzählungen bilden die Grundprämissen, auf denen das Zusammenleben basiert. Sie können religiöser, nationaler oder ideologischer Natur sein. Wer sind wir als Gesellschaft? Welche Eigenschaften teilen wir? Inwieweit unterscheiden wir uns von anderen Gesellschaften? Was halten wir für richtig, was für falsch? Meta-Narrative können explizit formuliert und strikt sein, wie das im konservativem Islam Erdogans oder im aggressiven Nationalismus Wladimir Putins der Fall ist. Sie können aber auch implizit und vage unter der Oberfläche des Ausgesprochenen mitschwingen, wie in säkularen westlichen Gesellschaften üblich.

Meta-Narrative bilden den Humus, aus dem konkrete politische Überzeugungen erwachsen, zumal in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, wo Vorstellungen von Gerechtigkeit und Anstand zentral sind. Ein Beispiel aus deutscher Sicht: Die Bundesrepublik sammelt seit 20 Jahren Ersparnisüberschüsse an, die sie an den Rest der Welt exportiert. Diese permanente Kapitalausfuhr ("Leistungsbilanzüberschuss") mindert unsere Konsum- und Entwicklungsmöglichkeiten. Klar, das horrende Auslandsvermögen treibt uns nicht in eine akute Krise. Aber als Gesellschaft zahlen wir einen hohen Preis. Dennoch ist dieser kollektive Verzicht kein großes Thema in Deutschland, auch unter Ökonomen nicht. Warum nicht? Ich vermute, es liegt an unserer protestantischen Prägung, die Arbeit und Sparsamkeit als zentrale gesellschaftliche Werte in den Mittelpunkt stellt. (Ähnliches gilt übrigens für die Niederlande und die Schweiz.)

Auch das Schuldenmachen passt übrigens nicht in unser Weltbild. Eine Haltung, die wiederum einer stärkeren finanzpolitischen Integration der Eurozone im Wege steht – die eine Grundbedingung für die dauerhafte Stabilität von Währung und Binnenmarkt ist. Doch die Story von der EU, die "keine Transferunion" sein darf, ist hierzulande genauso populär, wie Angela Merkels Metapher von der (sparsamen, mutmaßlich pietistischen) "schwäbischen Hausfrau", die sie zum Leitbild der deutschen Finanzpolitik ausrief. Dass uns dabei über kurz oder lang die Währungsunion um die Ohren fliegen dürfte, dass Schulen, Bundeswehr und Schienennetz in beklagenswertem Zustand sind, dass wir über Jahre zugesehen haben, wie hunderte Milliarden Euro an ungenutztem Sparvermögen aus Deutschland abgeflossen sind – all das gehört zu den Folgen einer Meta-Narrativ-geleiteten Politik. Denn identitätsstiftende Fiktionen sind überzeugender als harte Fakten.

Meta-Narrative setzen Denken und Handeln Leitplanken. Das ist einerseits gut, weil sie damit zur Zivilisierung des Menschen beitragen können. Andererseits haben Meta-Narrative das Potenzial, ganze Gesellschaften in die Irre zu führen und blind zu machen – für Risiken genauso wie für ihre Möglichkeiten.

Mit Fakten gegen Fehler und Fiktionen?

Es gibt dagegen nur ein probates Mittel: den offenen Diskurs. Etablierte Überzeugungen müssen immer wieder kritisch hinterfragt und mit unbequemen Fakten konfrontiert werden. Sonst laufen Gesellschaften in die Irre. Meinungs-, Presse- und Wissenschaftsfreiheit sind essenziell, um unsere Vorstellungswelt in Einklang zu bringen mit der Wirklichkeit, in der wir heute leben.

Das islamische Zinsverbot ist dafür ein gutes Beispiel. Die moralische Norm, wonach es nicht statthaft ist, Zwangslagen von Menschen geschäftlich auszunutzen, würden wohl auch die meisten Bundesbürger unterschreiben. Wenn aber niedrige Zinsen zu hoher Inflation führen, geraten durch die Geldentwertung auch Lohnempfänger und Sparer in Zwangslagen, und zwar ohne eigenes Verschulden. Auch diese Konstellation kann man als Ausbeutung der schwächeren Teile der Gesellschaft interpretieren – allerdings ist der Ausbeuter in diesem Fall der Staat.

Man könnte die Dinge also auch ganz anders sehen als der Präsident – und Fehler korrigieren. Doch leider ist es in der Türkei nicht gut bestellt um die Freiheit von Presse und Wissenschaft.

