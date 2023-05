Frankreich will die Elektroprämie künftig nur noch für europäische Autos zahlen. "Wir werden Batterien und Autos unterstützen, die in Europa hergestellt werden, weil deren CO2-Fußabdruck gut ist. Wir werden nicht das Geld der französischen Steuerzahler verwenden, um die nicht-europäische Industrie zu fördern", sagte Staatspräsident Emmanuel Macron (45) am Donnerstag in einer Rede. Beim Kauf nicht-europäischer Fahrzeuge solle demnach nicht länger der Umweltbonus gewährt werden.