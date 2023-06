Die Serie an Zinserhöhungen muss laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde (67) trotz nachlassenden Preisdrucks im Euroraum weitergehen. "Heute ist die Inflation zu hoch und dürfte es noch zu lange bleiben. Wir sind entschlossen, sie zeitnah auf unser mittelfristiges Ziel von zwei Prozent zurückzuführen", sagte die Französin am Donnerstag auf dem Sparkassentag in Hannover.