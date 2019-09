In der Europäischen Zentralbank (EZB) deutet sich auch mit dem Wechsel an der Spitze der Notenbank eine Fortsetzung der extrem expansiven Geldpolitik an. Die designierte EZB-Präsidentin Christine Largade werde voraussichtlich den geldpolitischen Kurs des Amtsinhabers Mario Draghi fortsetzen, sagte Griechenlands Notenbankchef Yannis Stournaras am Montag in Athen. Im November wird Lagarde das Amt vom bisherigen EZB-Chef Mario Draghi übernehmen.

Es gebe starke geldpolitische und ökonomische Argumente, die auf eine Fortsetzung des aktuellen Kurses der EZB hindeuten, lautet die Einschätzung von Stournaras, der auch Ratsmitglied der Notenbank ist. Lagarde werde demnach mehr oder weniger die Linie ihres Vorgängers weiter verfolgen.

Zuletzt hatte die EZB auf der Ratssitzung in der vergangenen Woche ein umfangreiches Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Unter anderem wurde vor dem Hintergrund der Konjunkturflaute eine Verschärfung der Strafzinsen auf Bankeinlagen bei der EZB und eine Wiederauflage der Anleihekäufe beschlossen.

Allerdings sollen 11 EZB-Ratsmitglieder zuvor gegen eine weitere so markante Öffnung der Geldschleusen erhebliche Bedenken geäußert haben. Deutlich wurde dies später auch an Kritik an Mario Draghi, die namentlich drei Ratsmitglieder offen geäußert hatten - für Notenbanker völlig untypisch, zumal eine Abstimmung im Rat über den Beschluss nicht stattgefunden hatte.

Lane: EZB könnte Einlagenzins noch weiter ins Negative senken

Nach Einschätzung von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane gebe es nach wie vor genügend Spielraum zur Fortsetzung der extrem lockeren Geldpolitik. "Wir sind der Ansicht, dass wir den Einlagensatz, falls notwendig, weiter senken können und damit auch den kurzfristigen Geldmarktzins", sagte Lane am Montag laut Redetext bei einer Veranstaltung in London. Daher gebe es auch keinen Grund steigende Kurzfristzinsen zu erwarten.

Lesen Sie auch: Das hat Mario Draghi in acht Jahren erreicht

Ab November wird die EZB wieder Anleihen in einem Volumen von Monat 20 Milliarden Euro kaufen. Das Kaufprogramm hat keine zeitliche Begrenzung. Nach selbst auferlegten Regeln darf die EZB nur Anleihen eines Staates in einem Volumen von maximal 33 Prozent aller im Umlauf befindlichen Staatsanleihen kaufen, um so eine unerlaubte Staatsfinanzierung auszuschließen. Nach Einschätzung von Ökonomen hat sich der Spielraum aufgrund jahrelanger Anleihekäufe zuletzt eingeengt.

rei/dpa