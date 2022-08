Auch der niederländische Notenbank-Chef Klaas Knot (55) hat sich für große Zinsschritte der EZB ausgesprochen. "Das Inflationsproblem in Europa ist gegenwärtig so groß, dass ich es für unsere Pflicht halte, die Zinsen alle sechs Wochen zu erhöhen, bis sich die Inflation stabilisiert", sagte das Ratsmitglied am Freitag dem Sender NOS vom Zentralbank-Symposium in Jackson Hole aus. Er bevorzuge eine Zinserhöhung um 0,5 oder "vielleicht sogar" um 0,75 Prozentpunkte. Knot hatte Mitte Juni erklärt, bei einer weiteren Zunahme der Teuerung könne es "mehrere Zinserhebungen um 50 Basispunkte geben", also je 0,5 Prozentpunkte.