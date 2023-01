EZB-Präsidentin Lagarde "Die Zinsen müssen weiter erheblich steigen"

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde (67) von ihrem Kurs der Zinserhöhungen vorerst nicht abrücken. Die Notenbank müsse die Inflation zurückdrängen, sagte Lagarde am Montagabend auf dem Neujahrsempfang der Deutschen Börse in Eschborn bei Frankfurt am Main. Die EZB habe klar gemacht, dass die Zinsen noch weiter erheblich in einem stetigen Tempo steigen müssten, um hinreichend restriktive Niveaus zu erreichen. Und sie müssten dort so lange bleiben wie nötig.