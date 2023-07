Positive Entwicklung Wirtschaft in der Eurozone wächst, Inflation sinkt

Die Eurozone ist nach einem schwachen Winterhalbjahr auf Wachstumskurs zurückgekehrt – trotz der Stagnation in ihrer größten Volkswirtschaft Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von April bis Juni im Vergleich zum ersten Quartal um 0,3 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in einer ersten Schätzung mitteilte. Die Währungsunion hatte zu Jahresbeginn stagniert, nachdem sie Ende 2022 sogar um 0,1 Prozent geschrumpft war.