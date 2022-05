Europas Zukunft Wir sind nicht fürs 21. Jahrhundert gerüstet

Immer wieder stand es Spitz auf Knopf. Mehrmals in den Jahren 2011 und 2012 geriet der Euro an den Rand des Scheiterns. Die Sache hätte leicht dramatisch schiefgehen können. In einer Kette von Staatspleiten wäre nicht nur der Währungsraum, sondern auch unser Binnenmarkt auseinandergebrochen. Die Welt sähe heute anders aus – und zwar viel schlechter. China hätte noch mehr strategische Assets in Europa aufgekauft als ohnehin schon und hätte einige Regierungen auf dem Kontinent in der Hand. Russland hätte sich in Mittelosteuropa eine Reihe abhängiger Satellitenstaaten geschaffen. Die Kiewer Pro-Europa-Proteste von 2013/14 hätte es nicht gegeben, denn eine zerfallende EU hätte jegliche Attraktivität verloren – der Ukraine hätte kein Gegenmodell zu Moskaus Autoritarismus zur Verfügung gestanden.

Das ist kein Schauermärchen aus längst vergangenen Zeiten. Wir waren tatsächlich nicht weit von einem Scheitern Europas entfernt. Im Herbst 2011, auf dem Höhepunkt der Eurokrise, schrieb ich einen umfangreichen Report darüber, was auf dem Spiel stand. Wenn Sie Interesse haben, können Sie den Text hier noch nachlesen. Die These lautete: Entweder müsste die Eurozone viel mehr Integration wagen – oder das Ende der EU in ihrer bisherigen Form sei unausweichlich.

Henrik Müller ist Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund. Zuvor arbeitete der promovierte Volkswirt als Vizechefredakteur des manager magazins. Müller ist Autor zahlreicher Bücher zu wirtschafts- und währungspolitischen Themen. Für manager magazin gibt er jede Woche einen pointierten Ausblick auf die wichtigsten Wirtschaftsereignisse und schreibt die Kolumne "Magisches Viereck".

Tatsächlich gab es eine dritte Option, die ich damals nicht für möglich gehalten hatte: Die Europäische Zentralbank (EZB) konnte mit wenigen Federstrichen den Euro retten. Und so kam es: Der damalige Zentralbank-Chef Mario Draghi (74) verkündete im Sommer 2012, die EZB werde von Kapitalflucht bedrohten Euro-Staaten beispringen – "whatever it takes". Dann öffneten sich die Geldschleusen immer weiter; ab 2015 kaufte die Zentralbank auch systematisch Staatsanleihen auf. Ohne Draghis beherztes Eingreifen würde Europa in seiner heutigen Form wohl nicht mehr existieren.

Der Rückblick in die jüngere Vergangenheit lohnt sich, weil er einige populäre Urteile geraderücken kann – und weil er Schlussfolgerungen für die Gegenwart zulässt. Einer überkommenen Weisheit zufolge geht es mit der europäischen Integration in Krisen voran. Leider sieht es so aus, als sei die EU gerade dabei, die nächste Krise zu vergeigen. (Achten Sie auf den EU-Sondergipfel ab Montag). Zögern, zaudern, abwarten Der aktuelle Inflationsschub (Montag und Dienstag gibt es neue Zahlen) und die Schwierigkeiten der EZB, sich entschieden gegen die Preissteigerungen zu stemmen, haben zum Beispiel auch damit zu tun, dass die Zentralbank quasi im Alleingang die Eurokrise bewältigen musste. Draghi & Co. kauften der Politik Zeit. Aber die wurde nicht entschlossen genutzt. Jetzt stecken Draghis Nachfolger an der EZB-Spitze in der Klemme – zwischen Preis- und Finanzstabilität. Im Klartext: Weil wir uns institutionell nur ungenügend weiterentwickelt haben, muss die EZB sich immer noch darum sorgen, ob Italien und andere hoch verschuldete Länder an den Rand der Zahlungsunfähigkeit kommen, wenn die Zinsen allzu stark steigen.

Schlimmer noch: Auf anderen Politikfeldern bewegt sich die EU genauso lahm voran. Der furchtbare Krieg in der Ukraine hat daran leider wenig geändert. Es ist immer das gleiche Muster: zaudern, zögern, im Zweifel abwarten. In der Krise reagiert Europa kleinteilig – mit wenig Sinn für den großen strategischen Wurf. Konkrete Konzepte dafür, wie wir unsere langfristigen Interessen wahrnehmen könnten, verhallen kaum hörbar im Hintergrundrauschen. Und es ist immer wieder Deutschland, das seiner Rolle als natürliche Führungsmacht nicht gerecht wird. 2011 waren es Angela Merkel (67) und ihr Finanzminister Wolfgang Schäuble (79), die durch Passivität unsere Währungs- und Wirtschaftsordnung riskierten und damit nicht nur die europäischen Partner, sondern die halbe Weltwirtschaft an den Rand des Verzweifelns brachte. Heute drohen Kanzler Olaf Scholz (63) und seine Frau- und Mannschaft abermals, die Größe des historischen Moments zu verpassen.

Ein progressives Projekt für die Ampel? Die Regierenden verheddern sich im Kleinklein und fügen sich in das scheinbar Unabänderliche. Europa ist institutionell schwach und zersplittert. Ohne Hilfe von außen haben wir keine Chance. Die EU ist nicht in der Lage, selbst für Stabilität zu sorgen – damals wie heute. Während der Euro-Krise brauchten wir den Internationalen Währungsfonds (IWF) , um die Lage halbwegs unter Kontrolle zu halten, bis schließlich die EZB eingriff. Was unsere äußere Sicherheit angeht, sind wir auf die Hilfe der Amerikaner angewiesen. All das ist kein Schicksal, sondern Folge fortgesetzten Nichthandelns.