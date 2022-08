Die Europäische Zentralbank (EZB) muss aus Sicht von Notenbank-Direktorin Isabel Schnabel (51) gegen die hochschießende Inflation in der Eurozone kraftvoll vorgehen. Sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch die Kosten dafür, dass sich die derzeit hohe Teuerungsrate in den Erwartungen festsetzt, seien unangenehm hoch, sagte sie am Samstag in einem Redebeitrag für eine Diskussionsrunde auf dem Zentralbank-Symposium in Jackson Hole, Wyoming. "In diesem Umfeld müssen die Zentralbanken kraftvoll handeln", sagte die deutsche Ökonomin. Sie müssten entschlossen gegen die Gefahr angehen, dass Menschen beginnen, an der langfristigen Stabilität ihrer Währungen zu zweifeln.