Bürger sollen mitwirken EZB will Euro-Banknoten neu gestalten

In Kürze jährt sich die Einführung der Euro-Banknoten zum zwanzigsten Mal. Ein guter Zeitpunkt für einen Relaunch, findet die EZB: Sie will den Geldscheinen in einem aufwendigen Prozess in den kommenden Jahren ein neues Aussehen geben.