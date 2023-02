Die EZB vollzog im vergangenen Juli nach Jahren der ultralockeren Geldpolitik und langem Zögern die Zinswende. Hintergrund ist der massive Inflationsanstieg in der Euro-Zone. Inzwischen hat sie ihre Schlüsselzinsen binnen weniger Monate bereits fünf Mal angehoben. Für die nächste Zinssitzung am 16. März hat sie eine weitere Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. Präsidentin Lagarde muss allerdings den richtigen Zeitpunkt erwischen , um nicht mit weiteren Zinserhöhungen die Wirtschaft auszubremsen.

Hohe Abschreibungen

Die Folgen der Zinswende spiegeln sich bei der EZB nun in der eigenen Bilanz wider. So nahm sie hohe Abschreibungen auf Anleihen in ihrem sogenannten Eigenmittelportfolio und in ihrem US-Dollar-Porfolio vor. Die Kurse dieser Papiere sind im Zuge des selbst verordneten Straffungskurses gesunken – ihre Renditen dagegen gestiegen. Die im Rahmen der großen Anleihekaufprogramme erworbenen Anleihebestände sind davon aber nicht betroffen. Diese werden zu fortgeführten Anschaffungskosten erfasst. Dazu kamen umfangreiche Zinszahlungen im Zusammenhang mit dem Verrechnungssystem Target 2 der Notenbanken der Euro-Zone, die mit dem Leitzinsanstieg zusammenhängen.