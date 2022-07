Denn die Notenbank arbeitet an einem neuen Instrument, mit dem "ungerechtfertigte" Zinsanstiege im Euroraum verhindert werden sollen. Mit einer ähnlichen Argumentation hatte der damalige EZB-Chef Draghi im Jahr 2012 seine legendäre Euro-Garantie "Whatever it takes" abgegeben. Ganz so geschichtsträchtig dürfte es dieses Mal wohl nicht werden. Zumal sich Experten unsicher sind, wie weit die Arbeiten an dem "Antifragmentierungstool" überhaupt gediehen sind. Sie erhoffen sich aber zumindest einige Neuigkeiten, wie die EZB gegen das Auseinanderdriften der Kapitalmarktzinsen vorgehen will.