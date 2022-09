Energiekrise EU will Strompreis deckeln und Zufallsgewinne abschöpfen

Die Strompreise kennen kein Halten mehr: Bis zu 315 Euro erreichten die Sportmarktpreise an der Strombörse EPEX für eine Megawattstunde (MWh) im Juli für Deutschland – und lagen damit fast dreimal so hoch wie vor Jahresfrist. Derzeit liegt der Spotpreis für Strom in Deutschland bei rund 450 Euro je Euro pro MWh. Je nachdem wie langfristig sich Versorger bestimmte Strompreise gesichert haben, erreichen die höheren Preise mit Zeitverzug und gewissen Abschlägen irgendwann auch die Unternehmen und Verbraucher und könnten damit ganze Volkswirtschaften schwer belasten.