APM gehört zur dänischen Reedereigruppe Møller-Maersk. Diese wird also künftig mehr Ladung über den Hafen in Rotterdam abwickeln, was den Druck auf die anderen europäischen Seehäfen weiter erhöht. Bereits jetzt nimmt Rotterdam mit einem Umschlag von 14,4 Millionen TEU im Jahr 2022 in Europa die Spitzenposition ein, der kürzlich mit Brügge fusionierte Hafen in Antwerpen bringt es auf rund 13,5 Millionen TEU. Hamburg verharrt an dritter Stelle seit Jahren mit jährlichen Umschlagzahlen zwischen 8 und 9 Millionen TEU.