Ob in den sozialen Medien, im Fernsehen oder auch mal in Musikvideos: Das Euro-Symbol am Frankfurter Willy-Brandt-Platz ist eines der am meisten abgelichteten Motive der Stadt. Wegen fehlender Finanzierung droht nun jedoch die Versteigerung, wie Manfred Pohl, Vorsitzender des "Frankfurter Kultur Komitees", das Besitzer der Skulptur ist, am Donnerstag mitteilte.