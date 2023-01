Ein nachlassender Preisschub bei Energie hat die Inflation im Euroraum zum Jahresende unerwartet deutlich sinken lassen. Im Dezember kletterten die Verbraucherpreise binnen Jahresfrist um 9,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Noch im November hatte die Teuerungsrate bei 10,1 Prozent gelegen, im Oktober bei 10,6 Prozent. Die Inflation hat sich damit bereits den zweiten Monat in Folge abgeschwächt.