"Repubblica" zitiert aus den Akten der belgischen Ermittler. Demnach soll Kaili nach Giorgis Verhaftung versucht haben, Panzeri und zwei weitere Europaabgeordnete vor den Ermittlungen zu warnen. Dies und die in der Wohnung gefundenen Banknoten sollen zu ihrer Festnahme geführt haben, rekonstruiert die Zeitung. Giorgi und Panzeri sitzen derzeit ebenfalls in Belgien in Untersuchungshaft.

Panzeris Frau vor Auslieferung

Ein Gericht in der norditalienischen Stadt Brescia gab unterdessen der Auslieferung von Panzeris Ehefrau Maria Dolores Colleoni (67) statt. Gegen die Frau liegt ein europäischer Haftbefehl vor. Die Strafverfolgung legt ihr Korruption, Geldwäsche und die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zur Last. Bislang saß sie zusammen mit ihrer Tochter im Hausarrest. Über die Auslieferung der Tochter will das Gericht am Dienstag entscheiden.