Wegen des Widerstands aus Ungarn hat die EU den russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill (75) wieder von ihrer Sanktionsliste gegen Russland gestrichen. Damit sei der Weg frei für die Verabschiedung des sechsten Sanktionspakets gegen Russland, teilten Diplomaten am Donnerstag in Brüssel mit. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán (59) hatte beim EU-Gipfel in Brüssel bereits durchgesetzt, dass sein Land zunächst nicht vom Öl-Embargo betroffen ist, das ebenfalls Teil des Paketes ist.