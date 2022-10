Energiekrise EU will an einem gemeinsamen Gaspreisdeckel arbeiten

Auf die Frage, ob er sich in der Energiediskussion beim Gipfel isoliert geführt habe, sagte Scholz: "In keiner Weise." Scholz war vor dem Gipfel Egoismus in der Energiekrise vorgeworfen worden. Selbst der französische Präsident Emmanuel Macron (44) warnte ihn davor, Deutschland in Europa zu isolieren.