"Riesiger Beitrag für den Klimaschutz zu minimalen Preisen"

Der Verhandlungsführer des EU-Parlaments, der deutsche Abgeordnete Peter Liese von der konservativen Volkspartei EVP, nannte es das »größte Klimaschutzgesetz aller Zeiten«. Das ETS werde die Emissionen in der Europäischen Union bis 2030 um 1500 Millionen Tonnen CO₂ reduzieren. Damit trage es 25-mal mehr dazu bei, dass das 2030-Ziel der EU erreicht werde, als die umstrittene Gesetzgebung zum Verbrennerverbot. "Das ist ein riesiger Beitrag für den Klimaschutz zu minimalen Preisen", hieß es in seinem Statement. "Wir werden allen Bürgerinnen und Bürgern und der Industrie in dieser Krise kurzfristig Zeit zum Durchatmen verschaffen und der europäischen Industrie ein klares Zeichen geben, dass es sich lohnt, in Europa in klimafreundliche Produktion und Technologien zu investieren."