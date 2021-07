Plan der EU-Kommission Alle 60 Kilometer eine Ladestation

Die EU will ihre Mitgliedstaaten zu einem Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos verpflichten. Zunächst soll an europäischen Schnellstraßen alle 60 Kilometer eine Ladestation stehen, später auch an Autobahnen und wichtigen Bundesstraßen.