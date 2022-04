Erste Schritte in diese Richtung wurden bereits unternommen. So gibt es einen Gesetzentwurf und auch die Ankündigung des russischen Staates, steuer- und arbeitsrechtliche Untersuchungen gegen ausländische Unternehmen einzuleiten. Auf dieser Grundlage könnten dann schnell weitere Schritte vorgenommen werden.

Hier muss man sich jedes Unternehmen separat anschauen. Man sieht aber bereits, dass viele Unternehmen ihre Fertigung in andere Staaten verlegen. Oft geht es ganz gezielt nach Kasachstan, Kirgisistan oder Armenien. Bei einer Stilllegung des Betriebes in Russland und einer möglichen Enteignung sind die lokalen Mitarbeiter natürlich betroffen.

Und wie steht es um Patente oder Lizenzen?

Auch Patente und Lizenzen sind Vermögenswerte und für viele Unternehmen besonders wichtig. Hier gab es auch schon die Drohung, sogenannte Zwangslizenzen ohne Vergütung einzuführen.

Wie können sich Unternehmen gegen solche Maßnahmen wehren?

Wichtig ist es zu wissen: Wenn es um eine tatsächliche Enteignung geht, geraten natürlich Vermögenswerte jeglicher Art, von den Bankkonten über die Maschinen bis hin zu Marken- und Patentrechten, in den Blick. Was Unternehmen dann, oder besser bereits im Vorfeld, dagegen tun können, hängt natürlich stark vom Einzelfall ab. Wichtig ist es in dieser Situation aber, nicht passiv zu bleiben – in dem Irrglauben, man könne ja in dieser Situation sowieso nichts tun. Versuchen sollten Unternehmen lieber, alle Vermögenswerte und Dokumente, bei denen das möglich ist, außer Reichweite des russischen Staates zu bringen. Auch wichtige Entscheidungsträger sollten geschützt werden, denn hier gibt es die Ankündigungen, dass diese haftbar gemacht werden könnten, wenn ein Unternehmen sein Geschäft vor Ort einstellt.