In der Stellungnahme hieß es, das Haus am Tegernsee gehöre nicht ihm, sondern einer Familien-Treuhand, von der er es zum Marktpreis gemietet habe. Usmanow sei in Deutschland nie steuerpflichtig gewesen. Die wertvollen Faberge-Eier, die die Ermittler in dem Haus gefunden hatten, seien keine Originale, sondern Souvenirs im Wert von einigen tausend Euro, die er in München für Freunde und Verwandte in Usbekistan gekauft habe.