Trotz einer massiven Corona-Welle in China haben sich die EU-Staaten nicht auf eine Testpflicht für Reisende aus der Volksrepublik einigen können – empfehlen diese aber nachdrücklich. Wie die schwedische Ratspräsidentschaft am Mittwoch nach einem Treffen von Gesundheitsexperten der Mitgliedstaaten in Brüssel mitteilte, werden die EU-Länder "nachdrücklich" dazu aufgefordert, für alle Reisenden aus China in Richtung Europa vor der Abreise einen negativen Coronatest vorzuschreiben, der nicht älter als 48 Stunden sein soll.