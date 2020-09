Fast 10.000 Neuinfizierte Zahl der Corona-Infizierten steigt in Frankreich auf Rekordwert

Trauriger Rekord in Frankreich: Fast 10.000 Menschen haben sich innerhalb von 24 Stunden neu mit dem Coronavirus infiziert. So viele Neuinfektionen gab es in unserem Nachbarland noch nie seit Beginn der Pandemie.