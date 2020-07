Verhandlungen gehen in den vierten Tag EU-Sondergipfel streitet weiter um Corona-Hilfen

Der Corona-Sondergipfel geht in den vierten Tag. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen sich nach nächtlichen Verhandlungen am Nachmittag erneut treffen. In der Nacht gab es bittere Vorwürfe gegen Österreichs Sebastian Kurz.