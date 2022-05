Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank ( EZB ), Christine Lagarde (66), hat eine Leitzinserhöhung im Sommer noch einmal bekräftigt. Eine Zinserhöhung könnte "wenige Wochen" nach dem Ende der Nettoanleihekäufe erfolgen, sagte Lagarde am Mittwoch in Ljubljana. Das Ende der Käufe solle Anfang des dritten Quartals erfolgen. Das Aus für dieses klassische Instrument einer ultra-lockeren Geldpolitik gilt als Vorbedingung für eine Zinserhöhung.

Zuletzt hatte eine Reihe von EZB-Vertretern eine erste Zinserhöhung für den Juli in Aussicht gestellt . Am Mittwoch sprach EZB-Direktor Frank Elderson (51) die Möglichkeit an, dass die Leitzinsen im Juli steigen könnten. Bundesbankpräsident Joachim Nagel (55) äußerte sich ähnlich.

Die Aussagen Lagardes sind mit dem Juli-Termin vereinbar. Nach einer ersten Zinserhöhung sollten die weiteren Anhebungen graduell erfolgen, sagte die EZB-Chefin weiter. Die EZB steht unter Zugzwang, da die Inflation mit zuletzt 7,5 Prozent im Euroraum weit über das Ziel der Währungshüter von 2 Prozent hinausgeschossen ist. Dies war der höchste Stand seit der Einführung des Euro.

Die Leitzinsen im Währungsraum liegen seit Längerem auf Rekordtiefständen. So liegt der Hauptrefinanzierungssatz schon seit März 2016 bei 0 Prozent. Der derzeit wichtigere Einlagensatz liegt aktuell auf minus 0,5 Prozent. Das heißt, Banken müssen Strafzinsen berappen, wenn sie bei der Notenbank Geld horten. Hintergrund für die lange sehr niedrigen Zinsen sind mehrere aufeinanderfolgende Krisen, darunter die Euro-Krise und die Corona-Pandemie. Andere westliche Notenbanken, wie die der USA und Großbritanniens, haben bereits ihre Zinsen angehoben. Die nächsten Zins-Sitzungen der EZB stehen am 9. Juni und am 21. Juli an. Danach kommt der EZB-Rat erst wieder im September zu einer regulären geldpolitischen Sitzung zusammen.